نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة ssc.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتلهف متابعي وعشاق الساحرة المستديرة في السعودية وفي الدول العربية المختلفة أيضا لمتابعة المباراة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في اطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة 2022، والتي تمكن الطرفين الوصول اليها بعد تحقيق فوز كبير ومثير في منافسات دور ربع نهائي البطولة، وقد أعلنت القنوات الناقلة حصولها على حقوق نقل المباراة بعد تحديد موعدها رسميا خلال الساعات الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اليكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ستاد الملز مباراة قوية تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تقام يومي الثالث من شهر مارس بناء على ما تم تحديده خلال الايام الاخيرة، حيث تمكن فريق الهلال السعودي من اجتياز مباراة النصر في منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تمكن فريق الشباب السعودي من تحقيق الفوز على فريق الاهلي نفس النتيجة في المباراة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

اعلنت قناة ssc السعودية رسميا حصولها على حقوق نقل المباراة الخامةرالتي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في اطار منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة بشكل عام، والتي تنقل جميع المباريات بجودة مشاهدة عالية على الاقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات.

مباراة الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد تم الاعلان عن طرح تذاكر مباراة الهلال السعودي ضد نظيره فريق الشباب في اطار منافسات كأس خادم الخرمين الشريفين في مباراة نصف نهائي البطولة، والتي تم طرحها الكترونيا من خلال موقع تيكت ميكس للحصول على التذاكر الكترونيا وحجزها، حيث يتم شراءها وتحديد طريقة الدفع الكترونيا للمباراة من خلال الموقع الكترونيا.