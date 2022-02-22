نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ticketmx.com.. رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية بشكل عام المباراة القوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة والتي تقام بين فريق الاتحاد ضد فريق الفيحاء والتي تم تحديد موعدها خلال الساعات الأخيرة، حيث تمكن الفريقين من اقتناص فوز هام في اطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل الى هذه المباراة القوية، وقد تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحجز تذاكر المباراة الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022

تم الإعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بمنصة تيكت ميكس الخاصة بحجز تذاكر مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك للحصول على تذاكر المباراة وشراءها الكترونيا لحضور المباراة من الملعب من قبل مشجعي الفريقين فريق الاتحاد وفريق الفيحاء السعودي، وذلك في المباراة التي تقام في اطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة.

رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022

يمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد السعودي ضد الفيحاء في اطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة مباراة نصف النهائي من خلال موقع تيكت مكس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

أولًا يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع تيكت ميكس الخاصة بحجز تذاكر المباراة.

الخاصة بحجز تذاكر المباراة. يتم اختيار مباراة الاتحاد والفيحاء من خلال الموقع.

يتم اختيار حجز تذاكر المباراة.

اختيار عدد التذاكر ومن ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة ومن ثم تأكيد الحجز.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022

تم تحديد موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد نظيره فريق الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة والتي تقام يوم الثالث من شهر مارس، على أن يواجه الفريق الفائز في هذه المباراة الفريق الفائز من المباراة الأخرى التي تقام بين فريق الهلال السعودي وفريق الشباب، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.