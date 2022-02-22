المنصات التعليمية الالكترونية.. هنا رابط منصة درسك الأردنية وخطوات تسجيل الدخول 2022

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور في جميع أنحاء الاردن بتسجيل دخول الطلاب إلى منصة درسك الأردنية، والتي تعتبر من أهم المنصات التعليمية الالكترونية التي قامت بتدشينها وزارة التربية والتعليم الأردنية في اطار تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وكذلك المعلمين على مدار العام الدراسي، والتي تم اطلاقها ليستفيد منها الطلاب بجميع المراحل الدراسية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر في جميع أنحاء الأردن بشكل عام، ونهتم الآن بطرح رابط وخطوات تسجيل الدخول منصة درسك الأردنية والتعرف علم اهم الخدمات التي توفرها المنصة.

منصة درسك الأردنية تسجيل الدخول للطلاب 2022

لجأت وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الفترة الماضية إلى خلق طرق جديدة تساعد الطلاب على سير العملية التعليمية بشكل طبيعي في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا، ومن أهم هذه الطرق هي اطلاق منصة درسك الأردنية الالكترونية التي توفر العديد من الخدمات الالكترونية لخدمة الطلاب والمعلمين في جميع انحاء الأردن، والتي نوهت إلى ضرورة التسجيل بها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطلاب.

خدمات منصة درسك الأردنية للطلاب

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا عن توفير عدد كبير من الخدمات التعليمية التي تفيد الطلاب بكافة الصفوف الدراسية بشكل عام من خلال منصة درسك الالكترونية الأردنية، ولعل أهم هذه الخدمات هي الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بالطلاب عبر المنصة، بالإضافة الى العديد من مقاطع الفيديو التعليمية والاسئلة التي تساعد الطلاب على التدريب على نظام الامتحانات، كما توفر خدمة اجراء الامتحانات الكترونيا للطلاب والتعرف على نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال بيانات الطالب فقط.

رابط تسجيل الدخول منصة درسك الأردن 2022

يمكن لجميع الطلاب في الأردن وكذلك المعلمين إجراء تسجيل الدخول إلى منصة درسك الإلكترونية مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.