نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة إسبانية إنجليزية مثيرة.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد دوري الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ، عشاق ومحبي كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه التحديد، على موعد مساء الأربعاء 23 فبراير 2022 مع قمة إسبانية إنجليزية مميزة، يستضيفها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، حيث يسعى إلى تقديم أفضل أداء ونتيجة تليق بتاريخهم العريق، فضلًا عن تعطش الأتلتي إلى لقب أوروبي أول في دوري الأبطال، ورابع للشياطين الحمر في أقوى بطولة في العالم على صعيد الأندية.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل وآخر الأخبار والمستجدات حول موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ، وتاريخ المشاركات ونتائج الفريقين في النسخة الحالية من التشامبيونز ليج ، فضلًا عن تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد .

مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

من جديد تُستأنف مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتحديدًا من جول الذهاب في دور ثمن النهائي، والذي يشهد 8 مباريات قوية، تقام على مدار أسبوعين.

وفي مساء الأربعاء، تحتضن مدريد قمة إسبانية إنجليزية خالصة، تجمع اثنين من أعرق الأندية في البلدين.

يتزامن ذلك مع مواجهة أرجنتينية ألمانية على مقاعد المدربين في الفريقين، يسعى كلاهما لإثبات أفضليته على الآخر.

في البداية سنستعرض ترتيب المجموعتين الثانية والسادسة اللتين لعب لهما كلًا من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب :

وهذا ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا منذ تدشينها:

نشير إلى أن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، شهدت الأسبوع الماضي 4 مواجهات.

الأولى تمثلت في مباراة سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.

فيما جاءت الثانية متمثلة في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ، وحسمها الفريق الباريسي بهدف.

أما الثالثة فهي مباراة ريد بول سالزبورج وبايرن ميونخ ، ونجح الفريق النمساوي في فرض التعادل على البافاري بهدف.

وأخيرًا مباراة انتر ميلان وليفربول ، وحسمتها كتيبة الألماني يورجن كلوب بثنائية سجل صلاح خلالها هدف.

ويوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، تقام مواجهتين، يأتي في أبرزهما مباراة تشيلسي وليل ، إضافة بالطبع لمواجهة الروخي بلانكوس والمان يونايتد.

نادي أتلتيكو مدريد

مع أصحاب الضيافة، فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نبدأ تغطيتنا للحدث القوي مواجهات المرحلة الثانية من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

حيث يسعى الروخي بلانكوس إلى تسجيل حضور قوي، في النسخة الـ67 من الـ Champions League ، مع عدم نجاحه حتى الآن في تحقيق اللقب.

إذ بلغ فريق العاصمة الإسبانية المباراة النهائية 3 مرات، خسرها جميعًا.

الخسارة الأولى جاءت أمام بايرن ميونخ 1974 بنتيجة (0-4).

فيما جاءت الثانية والثالثة أمام مواطنه ريال مدريد، في نسختي 2014 بنتيجة (1-4)، ثم في 2016 بنتيجة (3-5) بركلات الترجيح، بعد انتهاء ديربي مدريد بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي مشاركته رقم 17 بالبطولة، انطلق مشوار كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني من دور المجموعات.

حيث حل الفريق وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وصافي (-1) هدف، بفارق نقطتين عن بورتو البرتغالي.

حقق أتلتيكو مدريد الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، ولكن تلقى 3 هزائم في الموسم الحالي.

انتصارات الأتلتي جاءت على حساب ميلان الإيطالي ذهابًا بنتيجة (2-1)، ثم بورتو البرتغالي إيابًا (3-1).

وحقق الفريق التعادل سلبيًا مع بورتو ذهابًا.

غير أنه خسر أمام ليفربول الإنجليزي ذهابًا (2-3) وإيابًا بثنائية نظيفة، إضافة إلى ميلان إيابًا بهدف.

نادي مانشستر يونايتد

على الجهة المقابلة، ومع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، والذي يبحث عن تحقيق إنجاز، ينقذ به الموسم الحالي.

يأتي هذا في ظل ابتعاد الشياطين الحمر عن المنافسة في الدوري الإنجليزي ، فضلًا عن صعوبة وضعه في الجدول.

حيث يواجه منافسة شرسة على المركز الرابع المؤهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، من أرسنال ووست هام وولفرهامبتون.

كما ودع المان يونايتد بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع من أمام ميدلزبره ، بالإضافة إلى الخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من أمام وست هام .

تاريخيًا يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا ، برصيد 3 ألقاب.

كانت آخر ألقاب الفريق العريق في موسم 2008/2007 على حساب مواطنه تشيلسي، بعد الفوز بركلات الترجيح (6-5) إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما في الموسم الحالي من التشامبيونز ليج ، فقد انطلقت رحلة الكتيبة الإنجليزية من دور المجموعات.

إذ اعتلى الفريق صدارة المجموعة السادسة، برصيد 11 نقطة وصافي (3) أهداف.

وحققت كتيبة المدرب الألماني رالف رانجنيك خلال دور المجموعات، 3 انتصارات وتعادلين، وخسارة واحدة.

انتصارات المان يونايتد، جاءت على حساب فياريال الإسباني ذهابًا (2-1) وإيابًا بثنائية نظيفة، إضافة للفوز على أتلانتا الإيطالي ذهابًا (3-2).

كما تعادل الفريق الإنجليزي مع أتلانتا إيابًا (2-2) ومع يونج بويز السويسري إيابًا (1-1).

غير أنه خسر من أمام يونج بويز ذهابًا (1-2).

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

على صعيد المواجهات بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد ، فقد جمعت الناديين من قبل مواجهتين فقط.

المواجهتين جاءتا في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية 1991 والتي أُلغيت بعد دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في بطولة واحدة وهي الدوري الأوروبي .

حقق الأتلتي الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة (3-0)، وكان التعادل حاضرًا في الثانية بنتيجة (1-1).

وبالطبع على صعيد الأهداف، أحرز الروخي بلانكوس 4 أهداف، فيما سجل الشياطين الحمر هدفًا واحدًا.

أما على مستوى مواجهات مانشستر يونايتد مع الأندية الإسبانية في كافة المسابقات، فقد سبقا وأن التقيا من قبل في 62 مواجهة، وفق ما رصدته “ثقفني”.

فاز الشياطين الحمر في 16 مباراة، وتعادل في 23 أخرى، فيما خسر في 23 مواجهة.

ويعتبر فريق برشلونة هو أكثر الفرق التي لعب معها مانشستر يونايتد ، بواقع 13 مواجهة.

كانت آخر مواجهات المان يونايتد مع الأندية الإسبانية أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

حيث فاز فريق الغواصات الصفراء بركلات الترجيح الماراثونية بنتيجة (11-10)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وللمفارقة، فقد سجل لاعبو الفريقين جميع الركلات، قبل أن يطيح الحارس الإسباني للشياطين الحمر ديفيد ديخيا بالركلة الأخيرة للفريق الإنجليزي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الإسبانية الإنجليزية المرتقبة ، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA المهمة إلى الدولي الروماني أوفيديو ألين هاتيجان .

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وتطبيق beIN CONNECT .

وبشأن معلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا ، وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد .