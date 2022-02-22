موعد مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والمعلق

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف فريق اتلتيكو مدريد الأسباني فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والتي ضمن دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، حيث سيلتقى الفريقيان على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الإسباني.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

من المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

ستنقل مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية وهى الناقل الحصري لمنافسات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم تخصيص قناة beIN Sports 1 HD Premium لبث المباراة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام اتلتيكو مدريد

والمتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني رالف رانجنيك لفريق مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شو، فيكتور لينديلوف.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، بول بوجبا، مكتوماني.

خط الهجوم: لينجاردنجليزي، كريستيانو رونالدو، جادون سانشو.

تشكيل اتلتيكو مدريد المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني دييجو سيميوني لفريق اتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي والذي يتكون من :

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: شيمي فرساليكو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، ميجيل هيريرا، كوكي، فيريرا كاراسكو

خط الهجوم: لويس سواريز، جواو فيليكس

ترتيب اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حيث يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول الدوري الأسباني برصيد 42 نقطة والتي حصدها من 25 مباراة وانتصر في 15 لقاء وتعادل في 6 لقاء وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات .