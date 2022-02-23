موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطوله دوري أبطال أفريقيا، كان فريق الزمالك قد تعادل أمام فريق بترو اتليتكو بنتيجة 2-2 ثم تعادل أمام فريق ساجرداد تعادل سلبيا.

ويسعى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للقعلة البيضاء لتحقيق الفوز على الوداد المغربي، وتجنب الحسابات المعقدة في هذة المجموعة الصعبة.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة الوداد المغربي والتي ستتنطق يوم السبت 26 فبراير 2022 الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر نقل مباراة الزمالك والوداد المغربي على قناه beIN Sports HD 3 و قناة Arryadia TNT HD المغربية.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول فريق بترو اتليتكو برصيد 4 نقاط. الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط. فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين. في المركز الأخير ساجرداد بنقطه واحدة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الوداد المغربي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، يوسف أوباما، شيكابالا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

جدير بالذكر أن مهمة نادى الزمالك أصبحت صعبة في المباريات المقبلة، حيث مطالب بالحصول على 9 نقاط على الأقل أو أن ينتظر تعادل أو سقوط الآخرين.