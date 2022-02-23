جزائية جدة تصدر حكمها بشأن دعوى إساءة عبدالرزاق حمدالله إلي السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت تقارير سعودية أن محكمة جنائية بمدينة جدة السعودية أصدرت حكمها في القضية التي رفعها عامل بالنادي السعودي ضد اللاعب المغربي “عبدالرزاق حمدالله” مهاجم نادي اتحاد جدة الذي انتقل مؤخرًا من النصر، النادي الذي أشير فيه إلى أنه أساء إلى المملكة، وهي واقعة أثارت الجدل خلال الفترة الماضية قبل أن يتم تحليلها من قبل القضاء وإقرارها.

جزائية جدة تصدر حكمها بخصوص عبدالرزاق حمدالله

أوضح الإعلامي الرياضي الشهير “محمد البكيري”، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن المحاكم الجزائية قضت بعدم اختصاصها في الدعوى المرفوعة ضد المتهم اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد في ادعاءات أحدهم بإهانة المملكة وسبها.

وفي الوقت نفسه أشارت عدد من التقارير الصحفية إلى أن محامي حمدالله قدم الدفوع القانونية بشأن القضية، الأمر الذي أكد نزاهة موقف اللاعب فيما نسب إليه، الأمر الذي دفع الجهات القضائية لإصدار حكم نهائي بأن ليس لها أي اختصاص في هذه الواقعة، وبالتالي لم يصدر أي حكم بحق اللاعب أو معاقبته.

تألق اللاعب من الاتحاد

وكان حمدالله قد انتقل من صفوف النصر إلى اتحاد جدة في صفقة هزت المجتمع الرياضي السعودي خلال الموسم الحالي، واستطاع التألق مع النمور وثبات قدميه مع الفريق وقيادة هذا الأخير للتقدم إلى المراكز الأولى في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.