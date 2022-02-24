انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحف الإنجليزية.. محمد صلاح يواصل الإعجاز في بلاد الإنجليز بثنائية في ليدز يونايتد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واصل محمد صلاح التألق المبهر منذ الإنضمام إلى ليفربول قبل 4 سنوات، قادما من نادي روما الإيطالي، وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بتسجيل هدفي في شباك فريق ليدز يونايتد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 18، أيضا يواصل محمد صلاح تربعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، ليقود ليفربول لمركز الوصافة بـ60 نقطة، ومزاحمة مانشستر سيتي على القمة.

صحيف ديل ميل البريطانية “صلاح والسير كيني دالجليش”

أكدت صحيفة “ديلي ميل البريطانية” أن ظهور النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة أمس أمام ليدز يونايتد يشبه السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول السابق، وقالت الصحيفة أن صلاح واصل تربعه على قمة هدافي الدوري بتسجيله هدفين في شباك ليدز يونايتد، ليصل رصيد أهدافه عند 19 هدفًا.

صحيفة ذا صن البريطانية “صلاح لا يزال الرجل الأول”

أشادت صحيفة “ذا صن البريطانية” بالنجاح الباهر لمو صلاح في تنفيذه لضربتي جزاء لصالح ليفربول، مما ساهم النجم المصري في تحقيق فوز سهل لفريق على حساب ليدز يونايتد، وقالت الصحيفة أن محمد صلاح لا يزال الرجل الأول” في تنفيذ ضربات الجزاء، ليواصل النجم المصري سلسلة أهدافه، ويصبح رصيده 27 هدفًا في جميع المسابقات من 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

صحيفة ديلي ستار البريطانية “خطر صلاح”

وأكدت صحيفة “الديلي ستار” أن صلاح عاقب فريق ليدز يونايتد، بسبب عدم الإنضباطية في الملعب، مؤكده أن محمد صلاح استغل أخطاء مدافعي ليدز يونايتد ليتمكن من التسجيل مرتين من ضربتي جزاء.

صحيفة أكسبريس البريطانية ” صلاح لا يتوقف”

وأكدت صحيفة أكسبريس البريطانية إن صلاح لا يتوقف عن التسجيل بعدما وصل رصيد أهدافه مع الريدز إلى 152 هدفًا ليصبح في المركز التاسع في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ، وسلطت الصحيفة على عدد الأهداف التي سجلها صلاح لتصل أكثر من 150 هدفا، كثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول.