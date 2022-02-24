أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعليق منافسات الموسم الحالي من الدوري المحلي في أعقاب الغزو الروسي للبلاد. وذكر بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، أن القرار جرى اتخاذه بعد إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية. ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي سيتم خلالها تعليق مسابقة الدوري الممتاز. وكالات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق الدوري الأوكراني بسبب الغزو الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.