نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة الـ11.. موعد مباراه الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي وصن داونز ، للموسم الثالث على التوالي ومع اختلاف الأدوار أو المراحل، يلتقي مجددًا بطلا مصر وجنوب أفريقيا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 ، ولحساب المجموعة الأولى، يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، في العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت 26 فبراير 2022، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع صن دوانز والأهلي ، واللذين سبق لهما التتويج باللقب، وإن كان الفارق الكبير لصالح الشياطين الحُمر الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا .

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفاصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراه الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من دوري الأبطال ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز .

مباراه الأهلي وصن داونز

مواجهة جديدة إذن، تحمل الرقم 11 على الصعيد الإجمالي، والسابعة في ثلاث مواسم متتالية، تجمع نادي الأهلي وماميلودي صن داونز ، حيث يمثلا أحد أقوى الأقطاب في القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

المارد الأحمر يسعى للعبور من دور المجموعات، في طريقه نحو اللقب الـ11 في تاريخه، انطلاقًا نحو مشاركة ثامنة في كأس العالم للأندية ، وتحقيق الميدالية الفضية على الأقل، كـ إنجاز غير مسبوق للفريق القاهري.

أما الفريق الملقب بـ البرازيليون فيطمح من جانبه إلى تتويج ثاني في البطولة الأفريقية للأندية ، والمضي قدمًا نحو تحقيق مركز أفضل في مشاركة ثانية بـ مونديال الأندية .

نستعرض في البداية سجل الأبطال في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل النسخة الـ58:

وهذا ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال قبيل انطلاق مباريات الجولة الثالثة :

يُشار إلى أن الجولة الثالثة، ستشهد أيضًا مواجهات عربية شرسة.

يتصدرها في المجموعة الأولى، الديربي السوداني ، حيث مباراة المريخ والهلال .

وفي المجموعة الرابعة، يخوض القطب الثاني للكرة المصرية مواجهة قوية، حيث مباراة الوداد والزمالك .

نادي الأهلي

مع نادي الأهلي المصري صاحب الألقاب والبطولات، نبدأ تغطيتنا، والذي يتربع على عرش القارة الأفريقية برصيد 10 ألقاب، آخرها كان أيضًا على حساب فريق من جنوب أفريقيا هو كايزر تشيفز في العام الماضي.

إذ يسعى الشياطين الحمر إلى الانتهاء سريعًا من النسخة الحالية، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، من أجل تحقيق إنجاز جديد، يفوق المركز الثالث المعتاد، والذي حققه مؤخرًا على حساب الهلال السعودي .

أما في مشاركته الحالية التي تحمل الرقم 29 في البطولة الأفريقية ، فهو المركز الثاني في المجموعة، برصيد نقطة وصافي (0) أهداف.

حيث تعادل الفريق المصري في أولى مبارياته بالمجموعة، مع الهلال السوداني سلبيًا، ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني من الجولة الأولى.

وقبل دور المجموعات، خاضت كتيبة القلعة الحمراء مواجهتين في دور الـ32 مع فريق جيندارميري ناشونال من النيجر.

حيث تعادل إيجابيًا في الذهاب (1-1)، قبل أن يفوز إيابًا بنتيجة (6-1).

نادي صن داونز

في المقابل، يدخل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي مواجهة السبت، باحثًا عن انتصار، يؤمن له صدارة المجموعة.

إذ يحتل البرازيليون المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وصافي (1).

فقد تمكن ماسانداونا من الفوز في مباراة على الهلال السوداني ذهابًا بهدف، قبل أن يتعادل سلبيًا مع المريخ السوداني.

وفي مشاركته رقم 14 في دوري أبطال أفريقيا ، والتي يحظى فيها بلقب وحيد عام 2016 على حساب الزمالك المصري، خاض الفريق مواجهتين في دور الـ32 أمام مانيما انيون الكونغولي.

حيث تعادل ذهابًا بنتيجة (2-2)، قبل أن يتمكن من الفوز في الإياب بثنائية نظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق صن داونز قد شارك مرة واحدة في كأس العالم للأندية 2016 ، حاز خلالها المركز السادس.

حيث خسر في لقاء الدور الثاني أمام كاشيما انتلرز الياباني بثنائية بيضاء، قبل أن يعود فيخسر بنتيجة (1-4) من أمام جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في لقاء تحديد المركز الخامس.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت الأهلي وماميلودي صن داونز ، فكما أسلفنا التقى الفريقان من قبل في 10 مواجهات.

فاز الأهلي في 5 مواجهات، فيما حقق صن داونز الفوز في لقاء وحيد، وحسم التعادل “الإيجابي” نتيجة 4 مباريات.

وشهدت لقاءات الأهلي أمام صن دوانز تسجيل 25 هدفًا، أحرز المارد الأحمر 15 هدفًا، فيما سجل البرازيليون 10 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الأهلي وصن دوانز ، فالطبع كانت فوز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة (5-0)، في ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا 2019 ، التي توج الترجي التونسي بلقبها على حساب الوداد المغربي.

موعد مباراه الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة المصرية الجنوب أفريقية ، مساء السبت، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، السابعة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الأهلي وصن داونز ، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن إسناد المهمة إلى الدولي المغربي رضوان جيد .

تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بتغطية أحداث اللقاء، ووفق مصادر تابعتها “ثقفني” ستنقل قناة Bein Sports 4 HD المباراة، إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT .

وبشأن معلق مباراة الأهلي وصن داونز ، فبحسب ما تداولته وسائل إعلام رصدتها “ثقفني”، سيقوم التونسي عصام الشوالي بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا وتاريخ المشاركات، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي وصن داونز .