جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع العاشر

حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف نظيف فى آخر مباريات الأسبوع العاشر فى بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وذلك بعدما لعب 9 مباريات ومؤجل له مباراة واحدة مع الأهلى، ويمتلك فريق بيراميدز 23 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة ومؤجل له مباراتين مع فريقيى بيراميدز والجونة.

نتائج مباريات الأسبوع العاشر فى الدوري المصري

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع العاشر من الدورى العام المصري عن تعادل المقاولون مع سموحة صفر – صفر، وفوز طلائع الجيش على فاركو 1-صفر، وتعادل سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة صفر – صفر، وفوز إنبى على الاتحاد السكندري 1-صفر، وفوز الأهلى على مصر المقاصة 4 – صفر، وتعادل إيسترن كومبانى مع المصري 2-2، وفوز الجونة على الإسماعيلى 1-صفر، وفوز بيراميدز على البنك الأهلى 1-صفر، وقد تأجلت مباراة الزمالك مع فيوتشر بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدول ترتيب الدوري المصري

بيراميدز الأول برصيد 23 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة مع الأهلى. الأهلى الثاني برصيد 22 نقطة ومؤجل له مباراتين مع بيراميدز والجونة. الزمالك الثالث برصيد 19 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة مع فيوتشر. سموحة الرابع برصيد 19 نقطة. المصري الخامس برصيد 15 نقطة. فاركو السادس برصيد 15 نقطة. الجونة السابع برصيد 14 نقطة. الاتحاد السكندري الثامن برصيد 13 نقطة. إنبي التاسع برصيد 13 نقطة. فيوتشر العاشر برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة مع الزمالك. سيراميكا كيلوباتر الحادى عشر برصيد 12 نقطة. غزل المحلة الثانى عشر برصيد 12 نقطة. البنك الأهلى الثالث عشر برصيد 11 نقطة. طلائع الجيش الرابع عشر برصيد 9 نقاط. المقاولون العرب الخامس عشر برصيد 8 نقاط. مصر المقاصة السادس عشر برصيد 8 نقاط. الإسماعيلي السابع عشر برصيد 3 نقاط. إيسترن كومبانى الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري