نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخضر الأوليمبي يبدأ معسكر إعداد عناصر «دوري يلو» في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجرى لاعبو الأخضر الأوليمبي اليوم حصتهم التدريبية، مساء أمس الخميس على الملعب الرديف لإستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وذلك تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المعاون له، ولقد بدأ المعسكر بتمرينات التمرير، ثم أعقب ذلك مران تكتيكي، ويأتي ذلك في إطار التجهيز لعناصر الأندية في دوري يلو في الدرجة الأولى لكرة القدم، والمقام في الرياض في الفترة بين 24 وحتى 26 فبراير الجاري، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في عروق الأخضر لتعزيز صفوف الفريق تحت 23 عام في القادم من المسابقات.

اللاعبون المتواجدون في المعسكر

وقام المدير الفني سعد الشهري باستدعاء 34 لاعبا، إلى المعسكر الإعدادي بالعاصمة الرياض. وهؤلاء اللاعبون هم: سلطان الحربي، زكريا هوساوي، نواف المطيري، عبد الرحمن الخيبري. محمد الشنقيطي، نواف الدوسري، علي دقرشاوي، محمد الشلوي، إسلام هوساوي، متعب الخالدي. يحيى النجعي، محمد الدوسري، بندر القحطاني، خالد الجبيع، عبد العزيز الضويحي.

ويأتي جميع ما سبق، إلى جانب أحمد الجبيع، محمد الدوسري، حمد القويزاني، خالد الشمري، محمد القنعيان، محمد العبسي، محمد بو عصيدة، مشعل المطيري، محمد منصور، أحمد المحيميد، خليل العبسي، تركي المطيري، إياد مدني، سعيد باعطية، سالم السليم، محمد اليامي، عيسى الذكر الله، راضي العتيبي. محمد الدوسري.

المنتخب الأخضر يواصل اليوم تدريباته

وتحت قيادة الشهري، يستمر حتى اليوم الجمعة الأخضر الأوليمبي السعودي، وحتى المساء. ويواصل التدريبات على الملعب الرديف لإستاد الملك فهد، وذلك من أجل العمل على التآلف والتجانس بين اللاعبين.وتحقيق الانسجام المطلوب، واكتشاف عناصر واعدة، وذلك لتدعيم الصقور في المسابقات القارية والدولية المقبلة.

نبذة عن المدير الفني للأخضر الاوليمبي

هو سعد الشهري لاعب كرة قدم سعودي سابق، ولد في الدمام عام 1980.وكانت أبرز مشاركاته مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب عام 1999، في نيجيريا، وقاد الأخضر في البطولة المثيرة للجدل.

وعندما كان عمره 20 عاما انتقل من نادي الاتفاق إلى نادي النصر السعودي. لكن لسوء الحظ حالت إصاباته المتكررة من المشاركة مع الفريق. وبعد أربع سنوات خلت تم تعيينه كمعلم للتربية البدنية في منطقة نجران. ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية، وعاد مرة أخرى لينتقل إلى نادي القادسية عام 2006، ثم خاض عددا من التجارب في دوري الدرجة الثالثة أبرزها الجبيل والثقبة. ثم اعتزل كرة القدم.

وتدرج الشهري بعد ذلك في رحلته التدريبية حتى استطاع أن يكون جديرا بإدارة منتخب الأخضر الأوليمبي فنيا تحت سن 23 سنة.