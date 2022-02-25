نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستضيف أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولى مباراة الأهلي وصن دانز الجنوب إفريقي في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 لكرة القدم، حيث ستكون أنظار جماهير الفريقين نحو هذه المباراة الهامة والمرتقبة، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الست السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

الأهلي المصري وبقيادة فنية جنوب إفريقية لبيتسو موسيماني نجح في تحقيق لقب النسختين الماضيتين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأمل جماهير النادي الأهلي استمرار فريقهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا والحصول على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويدخل الأهلي مباراة السبت القادم وعينه على تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، حيث كان الأهلي قد استهل مشواره بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 بالتعادل السلبي أمام فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة، وقد تأجلت مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني لموعد آخر بسبب مشاركة النادي الأهلي في مونديال الأندية بأبوظبي.

على الجانب الآخر فإن فريق صن دوانز الجنوب إفريقي قد أتي إلى القاهرة ويأمل في تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، الفريق الجنوب إفريقي نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى له على حساب فريق الهلال السوداني قبل أن يتعادل سلبياً في الجولة الثانية أمام المريخ السوداني ليحصد الفريق أربع نقاط حتى الآن وضعته على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

هذا وقد تم تحديد موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث ستنطلق صافرة بداية أحداث المباراة أمسية السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وسيتمكن جماهير النادي الأهلي المصري من متابعة أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، كما ستقوم قناة bein SPORTS HD3 بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة بصوت المعلق عصام الشوالي.