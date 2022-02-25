انت الان تتابع تفاصيل خبر حشد جماهيري.. 67 ألف مناصر للوداد ينتظرون الزمالك وسط إهتمام مغربي لحسم المباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق مساء السبت مباراة الوداد المغربي ضد نظيره الزمالك المصري على ملعب مركب الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسط إهتمام كبير من الجماهير المغربية بمتابعة المباراة من أرضية الملعب، نظرا لحساسية المباراة وأهميتها.

حضور جماهير مكثف لفريق الوداد المغربي من الملعب

وفي نفس السياق نظرا لوجود رغبة ملحة من جانب إدارة نادي الوداد للفوز بالمباراة وحسمها قبل المباراة القادة بالعاصمة المصرية القاهرة، أكد مصدر بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم على حضور كثيف للمباراة من ملعب مركب محمد الخامس بعد محاولات نادي الوداد على الموافقات الأمنية والصحية لحضور الجماهير بالسعة الكاملة من الملعب ضد نادي الزمالك المصري.

إرسال خطابات الموافقات الأمنية والصحية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

قامت إدارة نادي الوداد المغربي بالفعل بإرسال الموافقات الأمنية والصحية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن المتوقع أن تمتلأ مدرجات محمد الخامس بنسبة 80% من سعة الإستاد في تلك المواجهة ضد الزمالك، ويتبقى 20% للإحتياطات والإشتراطات الأمنية، كما هو متعارف عليه.

الزمالك والوداد يأملان في تحقيق الفوز بالمباراة

ويدخل نادي الزمالك المصري المباراة في موقف صعب، بعدما حقق نقطتين فقط حصيلة أول جولتين، بعد التعادل مع فريقي بيترو أتلتيكوم بالقاهرة، وساجرادا بأنجولا، ليضع نفسه في موقف صعب بإحتلال المركز الثالث برصيد نقطتين، أمام فريق الوداد يقبع في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز في على فريق ساجراد بالمغرب والهزيمة في مباراة آخرى أمام بيترو أتلتيكوم الأنجولي.