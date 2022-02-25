الدوري الأوروبي: الفرق المتأهلة الى الدور ال16

في ما يلي الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. إشبيلية الإسباني- أتالانتا الإيطالي- لايبزيغ الألماني- بورتو البرتغالي- برشلونة الإسباني- ريال بيتيس الإسباني- رينجرز الإسكتلندي- سبورتنغ براغا البرتغالي. وستلتقي تلك الفرق مع أصحاب الصدارة للمجموعات الثمانية في الدوري الأوروبي والذين لم يشاركوا في مرحلة خروج المغلوب وهم كالتالي: ليون الفرنسي- موناكو الفرنسي- سبارتاك موسكو الروسي- إينتراخت فرانكفورت الألماني- غالطة سراي التركي- ريد ستار بلغراد الصربي- باير ليفركوزن الألماني- وست هام يونايتد الإنجليزي. يذكر أن عملية القرعة الخاصة بهذا الدور ستجرى اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

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