أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الاربعاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الاربعاء 23 فيفري ، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الساعة 21:00 : أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد / بي ان بريميوم1

الساعة 21:00: بنفيكا - أجاكس أمستردام / بي ان بريميوم2

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