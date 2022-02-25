صلاح وليفربول ينتظرون هدية بسقوط مانشستر سيتي عند مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مشاهدة مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خاصة أنها تقام على ملعب إيفرتون، ومن المتوقع صعوبتها على فريق مانشستر سيتي، حيث فقدان أي نقاط خلال تلك المواجهة ستصب في مصلحة ليفربول.

ليفربول يضغط على مانشستر سيتي لخطف الصدارة

وينتظر نجمنا المصري محمد صلاح وجماهير ليفربول سقوط جديد لفريق مانشستر سيتي بعدما تلقى خسارة خلال الجولة السابقة من أمام توتنهام هوتسبير على أرضه بنتيجة 3-2، في المقابل فوز كبير لفريق ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 6-0، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط، ويحتاج ليفربول هدية بهزيمة أو تعادل السماوي للإقتراب أكثر بالقمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الجولة 26

الترتيب النادي المباريات فوز تعادل خسارة النقاط 1 مانشستر سيتي 26 20 3 3 63 2 ليفربول 25 17 6 2 57 3 تشيلسي 25 14 8 3 50 4 مانشستر يونايتد 25 12 7 6 43 5 وست هام يونايتد 26 12 6 8 42 6 الأرسنال 23 13 3 7 42 7 توتنهام هوتسبير 23 12 3 8 39 8 وولفرهامبتون 23 11 4 8 37 9 برايتون 25 7 12 6 33 10 ساوثامبتون 25 7 11 7 32 11 ليستر سيتي 22 7 6 9 27 12 أستون فيلا 24 8 3 13 27 13 كريستال بالاس 25 5 3 13 26 14 برينتفورد 26 6 6 14 24 15 ليدز يونايتد 23 5 8 10 23 16 إيفرتون 23 6 4 13 22 17 نيوكاسل 24 4 10 10 22 18 واتفورد 24 5 3 16 18 19 بيرنلي 22 2 11 9 17 20 نورويتش سيتي 25 4 5 16 17

ليفربول يواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم

يستضيف ملعب ويمبلي الأحد المقبل 27 فبراير قمة كبيرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بين فريقي ليفربول وتشيلسي، في مباراة سيسعى فيها كلا المدربان الألمانيان يورجن كلوب وتوماس توخيل، للظفر بالمباراة وتحقيق اللقب الغائب.