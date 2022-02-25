نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “live” موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري الجولة 22 هنا القناة والتشكيل نتيجة مباراة الهلال والحزم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يعتقد جماهير الهلال أنه في المتناول بعد الفوز على المنافس التقليدي النصر في المباراة الماضية في كأس الملك، ولكن دائماً ما تأتي المفاجأة من الفرق الصغيرة والمتأخرة في الترتيب، ونتيجة لقاء الدور الأول خير دليل فقد تعادل الحزم في الدوري في 5 مباريات منهم مباراة ضد الهلال وأفقده نقطتين في سباقه نحو الاحتفاظ بلقبه، المباراة مقرر لها أن تلعب في نفس توقيت مباراة النصر وأبها، وسوف يحتضنها ملعب نادي النصر مرسول بارك، كما تلعب قمة جدة بين الأهلي والاتحاد بعد اللقاء مباشراً ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء فتابعونا.

يدخل الزعيم منتشي بالفوز على النصر في الدور ربع النهائي في بطولة الكأس، فقبل المباراة الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة وله ثلاث لقاءات مؤجلة، حقق الهلال الفوز في 9 وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل مهاجموا الهلال 34 هدف بينما تلقت شباكهم 20 هدف، أما منافسة نادي الحزم فيقبع في المركز أل 16 والأخير برصيد 14 نقطة، من لعب 21 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر في 13 مباراة، سجل 15 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة الهلال والحزم اليوم

15.25 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.25 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.25 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.25 : بتوقيت مكة المكرمة،قطر، البحرين، الكويت، العراق.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 6 ولم تحدد القنوات السعودية معلق اللقاء حتى الآن، وسنوافيكم باسم المعلق فور الإعلان عنه.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي في المباراة

حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع :- سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، البليهي، الشمراني.

خط الوسط :- موسى ماريجا، جحفلي، مصعب الجوير.

خط الهجوم :- سالم الدوسري، كاريلو، إيديون إيجالو.

التشكيل المتوقع للحزم أمام الهلال

حراسة المرمى :- داود أل سعيد.

خط الدفاع :- أحمد النجعي، عبد الهادي الحراجين، أولاجون، تياجو.

خط الوسط :- مسعود بخيت، عبد الرحمن الدخيل، فرحان العزمي، إبراهيم البركة.

خط الهجوم :- كارلوس ستراندبيرج.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 21 9 6 6 9 30:28 -2 33 6 أبها 21 8 4 9 9 33:23 -10 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 21 7 5 9 9 31:26 -5 26 9 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 10 الطائي 21 8 1 12 9 34:21 -13 25 11 الفتح 21 6 6 9 9 28:28 0 24 12 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 13 الفيصلي 21 4 9 8 9 30:21 -9 21 14 الإتفاق 20 4 8 8 10 32:25 -7 20 15 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 16 الحزم 21 3 5 13 9 27:15 -12 14

تاريخ مواجهات الهلال والحزم في الدوري

لعب الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين 9 مباريات فاز الهلال في 6 مباريات، بينما فاز الحزم في لقاء وحيد، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل الهلال 21 هدف في شباك الحزم، سجل الحزم 7 أهداف في شباك الزعيم.

موعد مباراة الهلال والحزم