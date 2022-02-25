ssc تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مباراة قوية تجمع بين فريق الاتحاد السعودي ونظيره فريق الفيحاء في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعدما تمكن الفريقين من التأهل الى دور نصف نهائي بعد تحقيق أداء مميز وفوز في المباريات الخاصة بدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة القوية 2022، فقد تم الاعلان عن نقل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات البطولة بشكل عام، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ملعب الملك سلمان مباراة هامة تجمع بين الفيحاء والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين في منافسات دور نصف نهائي البطولة، والتي تقام يوم الثالث من شهر مارس المقبل، حيث تمكن فريق الاتحاد السعودي من الوصول الى هذه المباراة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

اعلنت شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية نقلها رسميا المباراة القوية التي تجمع بين الاتحاد والفيحاء في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين هذه النسخة دور نصف نهائي البطولة، حيث تعد القناة هي الحاصلة رسميا على حقوق نقل جميع مباريات البطولة بشكل عام بجودة مشاهدة عالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استقبل الآن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي ضد نظيره فريق الفيحاء في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال استقبال التردد التالي لقناة ssc الناقلة للمباراة مبارة بجودة مشاهدة عالية.