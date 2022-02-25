“مباشراُ” الآن موعد مباراة النصر وأبها في الدوري والقناة الناقلة والتشكيل هنا نتيجة مباراة النصر وأبها

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عمر شويل - جدة تترقب جماهير العالمي موعد مباراة النصر وأبها في الدوري، اللقاء الذي يأتي عقب مباراة الديربي الذي جمع الهلال والنصر في ثمن نهائي كأس الملك، الذي خسره النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، للاطمئنان على فريقها خاصة أن مسابقة الدوري هي أمل الجماهير الوحيد هذا العام محلياً، تلعب في نفس التوقيت مباراة الهلال والحزم لحساب نفس الجولة، تقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك ملعب نادي النصر، يأمل الفريق في تكرار الفوز على فريق أبها في الدور الثاني، بعد فوزه في الدور الأول بنتيجة ثلاثة مقابل هدف وحيد، بينما تقام مباراة غاية في الأهمية وهي مباراة الأهلي والاتحاد بعد هذا اللقاء مباشراً، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء فتابعونا.

يدخل النصر اللقاء وهو محتل المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 41 نقطة، جمعها من لعب 21 مباراة حقق الفوز في 13 وتعادل في 2 وخسر 6 لقاءات، سجل الفريق 39 هدف وتلقت شباكه 24 هدف، بينما فريق الفتح يقدم مستوى مميز هذا الموسم، أهله ليحتل المركز أل 6 قبل هذا اللقاء برصيد 28 نقطة، من خوض 21 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر في 9 مباريات، سجل لاعبوه 23 هدف واستقبلت شباكه 33 هدف.

عداد تنازلي لموعد مباراة النصر ض أبها

موعد مباراة النصر وأبها في الدوري

15.25 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.25 : بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

17.25 : بتوقيت دول جمهورية مصر العربية، السودان، ليبيا.

18.25 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، دولة الكويت، البحرين، العراق.

التشكيل المتوقع لنادي النصر ضد أبها

حراسة المرمى :- وليد عبد الله.

خط الدفاع :- سلطان الغنام، علي لاجامي، فونس موري، الشمري.

خط الوسط :- علي الحسن، انسيليمو، سامي النجعي.

خط الهجوم :- فينيست أبوبكر، بيتي، جونثان.

التشكيل المتوقع لفريق أبها ضد النصر

حراسة المرمى : علي محمدي.

خط الدفاع :- أمين عطوشي، العيفة، شراحيلي، القيضي.

خط الوسط :- ماتيتش، آل حمسل، سعد بقير، ساري عمرو.

خط الهجوم :- تي فريدي، ألعمري.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة المرتقبة على قناة ssc hd 5 ويعلق عليها المعلق السعودي المميز عبد الله الحربي، المباراة تذاع بتقنية عالية الجودة والتقنية العادية.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 21 9 6 6 9 30:28 -2 33 6 أبها 21 8 4 9 9 33:23 -10 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 21 7 5 9 9 31:26 -5 26 9 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 10 الطائي 21 8 1 12 9 34:21 -13 25 11 الفتح 21 6 6 9 9 28:28 0 24 12 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 13 الفيصلي 21 4 9 8 9 30:21 -9 21 14 الإتفاق 20 4 8 8 10 32:25 -7 20 15 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 16 الحزم 21 3 5 13 9 27:15 -12 14

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

لعب الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين 7 مباريات حقق النصر الفوز في 3 مباريات، بينما فاز أبها في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل النصر 14 هدف في شباك أبها بينما سجل أبها 8 أهداف في مرمى النصر.

موعد مباراة النصر وأبها