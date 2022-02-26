اين سيقام كأس العالم 2026

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عمر شويل - جدة تعد بطولة كأس العالم من أهم الأحداث الرياضية التي يشارك بها منتخبات عالمية من جميع قارات العالم لذلك تتطلع معظم دول العالم إلى تنظيم البطولة على أرضها لاستضافة المونديال العالمي الذي ينتظره متابعي كرة القدم كل أربعة سنوات.

نبذة عن تاريخ كرة القدم

كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى التي تلقى إهتمام كبير من الكبار والصغار، وقد اختلف متابعي كرة القدم حول العالم في أول من اكتشف اللعبة، واستقرت الآراء أن كرة القدم نشأت لأول مرة في الصين وذلك في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، وكانت تعرف بإسم كوجو حيث كانت بمثابة تدريب للجيش الصيني.

نشأة كرة القدم بشكلها الحالي

يرجع تاريخ كرة القدم إلى عصور ما قبل الميلاد ولكنها شهدت في القرنين الماضيين تطورا ملحوظاً وقوانين جديدة للعبة، ويرجع الفضل في تنظيم للعبة كرة القدم بشكلها الحالي إلى الإنجليز الذي أسسوا أول إتحاد وطني لكرة القدم حول العالم عام 1863، وهم من أدخلوا قانون عدم لمس الكرة باليد، جاء بعد الإنجليز في احتكار كرة القدم البرازيليين حيث أضافوا فنيات ولمسات ساحرة، وكانوا السبب في الإحترافية التي نشهدها الآن في معظم البطولات الكبرى.

اين ستقام كأس العالم 2026

بطولة كأس العالم 2026 هي النسخة الثالثة والعشرون من المونديال العالمي، وسيتولى تنظيم البطولة الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وسيستضيف البطولة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتختلف النسخة القادمة 2026 عن باقي النسخ السابقة في عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة حيث تشهد مشاركة ثمانية وأربعون منتخباً بدلا من إثنين وثلاثين منتخب كما كان في النظام السابق للبطولة.

نظام بطولة كاس العالم 2026

نظام بطولة كأس العالم 2026 سيُقام بنظام مختلف عن البطولة القادمة التي ستقام في دولة قطر حيث زاد عدد الفرق المشاركة بالبطولة وفقاً للاجتماع المُنعقد من مجلس الفيفا عام 2017، وتم توسيع عدد المنتخبات ويتأهل أول ووصيف كل مجموعة وفق الاختيارات التالية:-