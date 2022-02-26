موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي والقنوات الناقلة اليوم بدوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادي الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت نادى الزمالك في قمة عربية إفريقية ساخنة وسط حضور جماهيري مغربي كبير علي ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وتضم المجموعة بجانب الزمالك المصري والوداد المغربي فريقي من أنجولا بيترو أتلتيكوم وساجرادا.

الزمالك والوداد المغربي

يدخل نادي الزمالك تلك المواجهة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، بعض الإخفاق في المباراة الأولى والثاني بالتعادل أمام بيترو أتليكوم الأنجولي بالقاهرة والتعادل 2-2، والتعادل السلبي مع فريق ساجرادا بأنجولا، ويملك نقطتين فقط في المجموعة، والهزيمة اليوم تعني الخروج المبكر من البطولة، خاصة في حالة فوز بيترو أتلتيكوم على ساجرادا الإنجولي، ولذلك يدخل الزمالك المباراة وعينه على الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

أما فريق الوداد المغربي يسعى هو الآخر للفوز بالمباراة، بعد تلقي هزيمة موجعة أمام بيترو أتلتيكو، وكان الوداد قد فاز في المباراة الأولي بنتيجة كبيرة على فريق ساجرادا 3-0، ويملك في رصيده 3 نقاط، وتم الموافقة على حضور جماهيري كبير من المدرجات بعد الحصول على الموافقات الأمنية والصحية، وتم إرسالها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك خلال مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما

خط الهجوم: محمود عبد الرزاق شيكابالا – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم