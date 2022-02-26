انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي والإتحاد.. موعد مباراة قمة الدوري السعودي الساخنة في ديربي جدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة بالسعودية فريقي الأهلي والإتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز فريق الإتحاد بنتيجة هدفين دون رد، ويسعي الفريقان إلى الفوز بالمباراة وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة.

ترتيب فريق الإتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي

يدخل فريق إتحاد جدة المباراة في تصدر جدول الدوري برصيد 48 نقطة، من المشاركة في 20 مباراة، تمكن من الفوز في 20 مباراة، وحقق التعادل خلال 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في مباراتين فقط، وسجل من الأهداف 43 هدف، وسكنت شباكه 14 هدف فقط، وفوزه في مباراة اليوم يعزز صدارته لجدول الترتيب.

ترتيب فريق أهلي جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي

على الجانب الآخر فريق أهلي يعاني كثيرا خلال هذا الموسم من التأخر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة من المشاركة في 21 مباراة، نجح في الفوز في 5 مباريات فقط، وتعادل في 10 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ويأمل اليوم في الحصول على دفعة كبيرة وإسعاد جماهيره في حالة هزيمة متصدر الدوري فريق الإتحاد.

موعد مباراة الأهلي والإتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين