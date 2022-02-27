انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي صن داونز… صدمة جماهير الأهلي بعد الهزيمة وتأزم الموقف في دوري أبطال أفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مفاجأة كبيرة تمكن فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا من هزيمة النادي الأهلي المصري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبتلك النتيجة يتأزم موقف الاهلي في المجموعة، خاصة أن الهزيمة على ستاد القاهرة مع أعطاء أفضلية للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي في المركز بعد الخسارة من صن داونز

تعرض فريق الأهلي لخسارة على أرضه، ليفقد 3 نقاط هامة بعد الجلة الثالثة من المجموعة، ليتبقى رصيده بنقطة واحدة بالتعادل في المباراة السابقة مع الهلال السوداني، ويتبقي للمارد الأحمر فرصة التعويض والتساوي مع فريق المريخ السوداني في النقاط الذي يملك 4 نقاط بعد الفوز على غريمه التقليدي فريق الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، لإرتباط النادي الاهلي بكأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات.

صن داونز يحلق في الصدارة بعد هزيمة العملاق القاهري

حلق فريق صنداونز في سماء القاهرة، بعدما نجح في خطف 3 نقاط هامة، ليصل بتلك النتيجة لـ7 نقاط بالمركز الأول من المنافس المباشر له في المجموعة، لتزداد فرصة تصدر المجموعة، والإبتعاد عن أوائل المجموعات الآخري بالدور القادم، خاصة أن فريق صنداونز سيستضيف النادي الأهلي خلال الجولة القادمة على ملعبه ببريتوريا، وهى فرصة للوصول للنقطة العاشرة والذهاب بعيدا.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد مباريات الجولة الثالثة