انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز الوداد وبيترو أتلتيكو يقرب الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فشل فريق الزمالك من الخروج من مواجهة الوداد المغربي بنتيجة إيجابية، ليتجرع مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المباراة التي إستضافها ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، خلال منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

الزمالك يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي

في مباراة عصيبة على لاعبي وجماهير الزمالك ومن خلال المشاركة في ثلاث مواجهات يفشل الفريق في تحقيق أى فوز حتى الآن، ويتعرض لهزيمة ثقيلة من الوداد المغربي، بعد تعادلين مع فريقي أنجولا ساجرادا وبيترو أتلتيكو، ليفقد أبناء القلعة البيضاء بشكل كبير فرصة التأهل للدور الثاني، إلا إذا نجح الفريق في الفوز في الثلاث مباريات المتبقية، وإنتظار تعثر فريقي الوداد وبيترو أتلتيكو.

بيترو أتلتيكو يتصدر والوداد الوصيف

بعد إنتهاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ظهرت بعض ملامح الترتيب، خاصة في ظل مفاجأة فريق بيترو أتلتيكو وتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن المتوقع وصوله للنقطة العاشرة في الجولة القادمة عندما يستضيف مواطنة ساجراد على ملعبه.

أما فريق الوداد نجح في تحقيق فوزا هاما ليصل للنقطة السادسة من الفوز في مباراتان، والهزيمة في مباراة واحدة، وتنتظره مواجهة ساخنة في الجولة الرابعة مع الزمالك بالقاهرة، وسيتحدد من خلال تلك المباراة شكل المنافسة في المجموعة، إما تأكد خروج الزمالك في حالة تحقيق نتيجة غير الفوز، أو الدخول في المنافسة وتجدد الآمال في حالة هزيمة الوداد.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم