انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك والوداد.. تبعيات الخسارة القاسية وقرارات عاجلة من مرتضى منصور رئيس النادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ألقت الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريق الزمالك على يد شقيقه الوداد المغربي في المرحلة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على جماهير وأعضاء النادي الأبيض، الأمر إلى تبعه قيام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بالعديد من القرارات العاجلة الغاضبة، بعدما قلت فرص تأهل فريق الزمالك للدور الثاني.

تحويل باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق

هاجم رئيس الزمالك الجهاز الفني واللاعبين بعد الهزيمة الكبيرة بثلاثة أهداف لهدف من الوداد المغربي، وعقب المباراة مباشرة أصدر عديد العقوبات على الجهاز الفني واللاعبين أبرزها تحويل المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التحقيق مشيرا إلى تسببه في خسارة الفريق خلال تلك المباراة.

إستبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد من جهاز الزمالك لسوء السلوك

وفي نفس السياق قرر المستشار مرتضى منصور بإستبعاد كلا من مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، وكذلك المدرب المساعد للزمالك أمير عزمي مجاهد لأسباب أخلاقية وسوء السلوك.

إيقاف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي

أيضا من تبعيات الهزيمة قرر رئيس الزمالك إيقاف المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة القاسية، بعدما من وضع الفريق سوءا في تلك المجموعة، ليحتل المركز الثالث بنقطتين فقط من تعادلين وفشله في تحقيق أى فوز خلال الثلاث جولات السابقة، ولم يتبقي سوى 3 مباريات آخري، ويتطلب الأمر الفوز بهم جميعا، وإنتظار تعسر الفريقين المنافسين بيترو أتلتيكوم الأنجولي ويملك 7 نقاط، والوداد المغربي ويملك 6 نقاط.