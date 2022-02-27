انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول وتشيلسي.. موعد المباراة النارية اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في تحدي جديد لرفقاء محمد صلاح نادي ليفربول أمام بطل أوروبا فريق تشيلسي رفقاء حكيم زياش في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة باتجاه ملعب ويمبلدون الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن، لمشاهدة المباراة النارية بين الفريقين، للمنافسة للحصول على لقب البطولة الغائبة عن الفريقين منذ فترة، وخاصة ليفربول.

وتنطلق المواجهه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، وسط حماس منقطع النظير من جماهير الفريقين، وإستعدادات خاصة من اللاعبين، لتحقيق اللقب الكبير، وسط منافسة ألمانية شرسة خارج الخطوط بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وتوماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، واللذان أكدا الجاهزية التامة لخوض اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول خلال مباراة اليوم ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – إلكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينهو – هندرسون – تييجو ألكنتارا

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – دييجو جوتا

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي خلال مباراة اليوم ضد ليفربول

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مالانج سار – أندرياس كريستيانسن – تييجو سيلفا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: نجيلو كانتي – جورجينيو – كريستيان بوليسك

خط الهجوم: كي هفرتز – حكيم زياش – روميلو لوكاكو

بطاقة المباراة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم