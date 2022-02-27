“live” موعد مباراة الفتح والاتفاق الجولة 22 القناة والتشكيل والنتيجة مباراة البحث عن النجاة من الهبوط

موعد مباراة الفتح والاتفاق، في اليوم الثاني من مباريات الجولة أل 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من المباريات الهامة في هذا الأسبوع نظراً لكون اللقاء يجمع فريقين مهددان بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى السعودي، فالفتح يحتل المركز أل 11 برصيد 24 نقطة، ومنافسة الاتفاق يحتل المركز أل 14 برصيد 20 نقطة، وكل مباراة لا يضيفا لرصيدهما نقاط تقربهما من الهبوط.

تلعب المباراة على ملعب نادي الفتح ملعب أستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا في الدور الأول من الدوري، لقاء اليوم قد يكون طوق نجاة للفائز ويبعده عن الدخول في ظلمات الهبوط، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم التشكيل المتوقع والقناة الناقلة، ومعلق اللقاء والموعد بتوقيت معظم الدول العربية.

عد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة الفتح والاتفاق اليوم

15.15 : بالتوقيت العالمي.

16.15 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.15 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.15 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

19.15 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للفتح ضد الاتفاق

حراسة المرمى : – ماكسيم كوفال.

خط الدفاع : – مروان سعدان، عمار الدحيم، نواف مشاري البوشل.

خط الوسط :- غوستاف ويخايم، سفيان بن دبكة، كريستيان كويفا، محمد الفهد، توفيق بوحميد.

خط الهجوم : – فراس البركان، مراد باتنا.

التشكيل المتوقع للاتفاق ضد الفتح اليوم

حراسة المرمى : – رايس مبولحي.

خط الدفاع : – عبد الله الخطيب، سعيد الربيعي، سعيد المولد.

خط الوسط : – فيليب كيسي، سنوسي الهوساوي، البرك دي سوزا، سعد السولي.

خط الهجوم : – محمد الكويكبي، روبين كوايسون، عبد الله السالم.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة بصورة حصرية عبر شاشة قنوات ssc hd 6، ويعلق عليها المعلق جعفر الصليح وتقدم القناة أستوديو تحليلي قبل اللقاء.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 21 16 3 2 9 17:46 29 51 2 النصر 22 14 2 6 8 25:41 16 44 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 19 10 7 2 11 20:36 16 37 5 ضمك 22 10 6 6 8 32:31 -1 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 9 الطائي 1 - 1 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 10 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 11 الفتح 21 6 6 9 9 28:28 0 24 12 التعاون 1 - 1 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 1 - 0 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 0 - 1 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 20 4 8 8 10 32:25 -7 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري