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عمر شويل - جدة “NOW PLUS ” اضبطها الآن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم 27-2-2022 بدون انترنت، يترقب عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم في هذا التوقيت المباراة القوية التي تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق تشيلسي الإنجليزي في اطار منافسات نهائي بطولة كأس كاراباو اليوم الاحد، والتي تمثل أهمية كبيرة كونها واحدة تحدد بطل هذه النسخة من البطولة والتي تعد اقوى المباريات التي تشهد اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم الإنجليزية بشكل عام، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المشاهدين في التعرف على القنوات الناقلة مجانا للمباراة، لذلك نستعرض الآن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا فى نهائى كأس كاراباو 2022 اليوم بدون انترنت.

مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس كاراباو

يستضيف ملعب ويمبلي اليوم مباراة قوية تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق تشيلسي في نهائي بطولة كأس كاراباو، والتي تعد واحدة من اقوى البطولات في انجلترا بشكل عام والتي شهدت منافسات قوية خلال الايام الاخيرة، والتي يسعى من خلالها كلا الفريقين الى تحقيق الفوز وتحقيق لقب البطولة اليوم.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم

ومن المقرر ان تقام المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس كاراباو مساء اليوم الاحد الموافق 27 من شهر فبراير، والتي تنطلق رسميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت ابو ظبي، وتنقل المواجهة مباشرة من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1 بتعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022 اليوم بدون انترنت

وقد نوهت بعض القنوات المفتوحة حصولها على حقوق نقل المواجهة القوية اليوم بين ليفربول ضد تشيلسي، ومن اهم هذه القنوات الناقلة للمباراة ما يلي.

قناة Arena Sport 5 croatia HD