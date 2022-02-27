نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” الآن موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري هنا النتيجة والتشكيل والقناة الناقلة الليوث يتأهبون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب مدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء، موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، في ختام مباريات الجولة رقم “22” من عمر مسابقة الدوري، والذي يسبقه لقاء الفتح والاتفاق، اللقاء الليلة الذي تترقبه جماهير الشباب من أجل أن تحقق الفوز للإستمرار في الصورة للمنافسة على اللقب، الفريق صاحب الأرض والجمهور اليوم نادي الفيحاء يقدم عروض جيدة هذا الموسم، أهلته ليكون في المركز السابع بترتيب جدول الدوري قبل المباراة الليلة.

الشباب السعودي يدخل كل مبارياته بهدف الفوز للإستمرار في تقديم العروض الجيدة هذا الموسم، الفريقين اليوم يدخلان اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك سلمان، بعد تغلب الشباب على الأهلي وفوز الفيحاء على الباطن، لذا المباراة الليلة سوف يكون فيها صراع كبير بين الفريقين، وكان الشباب قد حسم نتيجة الدور الأول بالفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

عداد تنازلي لموعد مباراة الفيحاء ضد الشباب الليلة

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 21 16 3 2 9 17:46 29 51 2 النصر 22 14 2 6 8 25:41 16 44 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 19 10 7 2 11 20:36 16 37 5 ضمك 22 10 6 6 8 32:31 -1 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 3 - 0 22 7 6 9 8 28:31 3 27 8 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 0 - 3 21 4 8 9 9 35:25 -10 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة حصرية عبر قنوات ssc الرياضية، ومباراة الليلة التي تجمع الشباب والفيحاء سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق خالد المديفر.

التشكيل المتوقع للشباب الليلة ضد الفيحاء في الدوري

حراسة المرمى : – فواز القرني.

خط الدفاع : – عبد الله الشامخ، إياجو سانتوس، أحمد شراحيلي، فواز الصقور.

خط الوسط : – إيفر بانيجا، ألفريد نداي، حسين القحطاني.

خط الهجوم : – لوسيانو فيتو، كارلوس جونيور، تركي العمار.

موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري

اللقاء الذي يجمع الفريقين الليلة هو اللقاء رقم 8 بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاءات السبع السابقة حقق الشباب شيخ الأندية السعودية الفوز في 3 جولات، بينما فاز الفيحاء في مباراتين وحسم التعادل نتيجة لقاءين سابقين، سجل الشباب 11 هدف في شباك الفيحاء، بينما سجل الشباب 8 أهداف في شباك الشباب.

الفيحاء ضد الشباب الليلة

بطاقة المباراة