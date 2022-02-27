موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم بالدوري الإسباني القنوات الناقلة والمعلق

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم فريق برشلونة نظيره فريق أتلتيك بلباو في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وكانت نتيجة لقاء الدوري الأول بين الفريقان قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى برشلونة إلى الفوز بالمباراة وخطف المركز الرابع من فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل فريق أنلتيك بلباو إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب برشلونة، وزيادة تقدمة للمربع الذهبي بجدول الدوري الإسباني.

شارك فريق برشلونة في 24 مباراة خلال هذا الموسم، تمكن من الفوز في 11 مباراة، وحقق التعادل في 9 مباريات، ولقى الخسارة في 4 مباريات آخرى، وجمع من النقاط 42 نقطة بالمركز الخامس، وفوزه في مواجهة اليوم يصل به للنقطة 45 بالتساوى مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر فريق أتلتيك بلباو صاحب الآداء الرفيع خلال المواجهات السابقة، شارك في 25 مباراة فاز في 9 مواجهات، وحقق التعادل في 10 مواجهات، ولقى الخسارة في 6 مواجهات، وفوزه في مباراة اليوم على برشلونة يقفز به عدة مراكز نحو الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، ويملك في رصيده 37 نقطة بالمركز الثامن.

بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بالجولة 26 من الدوري الإسباني