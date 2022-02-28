انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يستعد ذاكرة الماضي بأداء ولا أروع ويهزم بلباو 0/4 بالدوري الإسباني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوز كبير على فريق أتلتيك بلباو بنتيجة 0/4 في المباراة التي جمعت الفريقين في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، ليواصل الأداء الرائع خلال الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع “تشابي هيرنانديز” مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الهولندي السابق.

برشلونة يصل للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني

بهذا الفوز الكبير الذي حققه البارسا، يتمكن من إنتزاع المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد التأخر عدة أسابيع في مراكز متأخرة في الترتيب، يعود محليا بالدوري الإسباني، وأوروبيا من خلال بطولة الإتحاد الأوربي بعد إقصاء فريق نابولي الإيطالي العريق الأسبوع الماضي، بفضل المدير الفني تشابي هيرنانديز، والتعاقد مع فيران توريس وأوبامينج، فضلا عن الأداء الرائع للاعب الشاب بيدري.

برشلونة يحقق الفوز الثالث على التوالي

وبهذا الفوز يواصل برشلونة سلسة الفوز المتواصل للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، وتمكن النجم الجابوني بيير إيميريك أوبامينج من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 37، المتألق خلال المواجهات الأخيرة بعد تسجيله للمباراة الثالثة على التوالي في صفة رابحة للبارسا، وأضاف اللاعب عثمان ديمبلي الهدف الثاني عند الدقيقة 73، والهولندي لوك دي يونج الهدف الثالث بالدقيقة 90 من المباراة، وفي الوقت بدل الضائع أحرز ممفيس ديباي الهدف الرابع.

برشلونة وأتلتيك بلباو في جدول ترتيب الدوري الإسباني

تمكن فريق برشلونة من الوصول للنقطة 45 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بالتساوي مع فريق أتلتيكو مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف، في المقابل فريق أتلتيك بلباو يتجمد رصيد عند 37 نقطة بعد تلك الخسارة في المركز الثامن.