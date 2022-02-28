تعرف على قرارات الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد روسيا في الشأن الرياضي

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محمد سياف - ابو ظبي - تماشيا مع الإتجاه العالمي المسيطر الآن على فرض عقوبات على روسيا بعد تدخلها في حرب مع أوكرانيا، وفيما يخص الشأن الرياضي قام الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، بإتخاذ عدة قرارات ضد روسيا في هذا الشأن.

أبرز القرارات المتخذة من الإتحاد الدولي لكرة القدم

لن تُلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث تُلعب المباريات “المحلية” على أرض محايدة وبدون متفرجين.

يجب أن يشارك الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم “اتحاد روسيا لكرة القدم (RFU)” وليس “روسيا”.

لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

مطالبات من الإتحادات الأوروبية بفرض عقوبات على روسيا

لا يخفي لا أحد حجم الغض الأوروبي تجاه روسيا، الأمر الذي تطلب مطالبة الإتحادات الأوروبية بعدم اللعب أمام روسيا خلال تصفيات كأس العالم، بل وصل الأمر إلى المطالبة إلى إستبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم التي تنطلق في مارس المقبل.

الإتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة الإولمبية الدولية

يوجد حوار مشترك في هذا الشأن بين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة الإولمبية الدولية والمنظمات الرياضية الآخري للقيام بفرض عقوبات وتدابير، بما في ذلك الإستبعاد المحتمل القريب في حالة عدم تحسن الأوضاع، ليكون هناك إستعدادت جادة لإتخاذ مثل هذه القرارات.، ويقوم فيفا دراسة الوضع بعد قيام الإتحاد البولندي لكرة القدم والتشيكي والسويدي بالمطالبة بعدم اللعب أمام روسيا بتصفيات كأس العالم.