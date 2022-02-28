نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وانتر ميلان ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ميلان وانتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022، ينتظر العديد من جماهير كرة القدم الإيطالية والعالمية واحدة من أشهر ديربيات كرة القدم حول العالم، ألا وهي مباراة ديربي الغضب أو ديربي ميلانو والتي تجمع بين فريقي ميلان وانتر ميلان في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس إيطاليا 2022 والتي ستقام أمسية يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

ديربي الغضب

وتأتي المنافسة قوية وشرسة بين فريقي مدينة ميلانو هذا الموسم على صعيد البطولات المحلية، حيث أن الفارق بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن هو نقطتين فقط، إذ أن ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق نابولي صاحب الصدارة، فيما يأتي فريق الانتر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وهو مايجعل المنافسة في الدوري هذا الموسم قوية للغاية.

أما على صعيد منافسات بطولة كأس إيطاليا فاستطاع كلا الفريقين التأهل لدور نصف النهائي، لتوقع قرعة كأس إيطاليا فريقا ميلانو في طريق بعضهما البعض في مباراة دور نصف النهائي من كأس إيطاليا، وهو مايعني أننا بصدد متابعة مبارتين تجمعان بين ميلان والانتر في دور نصف نهائي كأس إيطاليا 2022.

الميلان استطاع أن يحقق الفوز على فريق لاتسيو روما برباعية نظيفة في مباراة دور ربع النهائي، ليكون الميلان طرفاً في نصف نهائي كأس إيطاليا هذا الموسم، أما بالنسبة لفريق الانتر فقد تمكن من التأهل لمباراة دور نصف النهائي عقب الفوز على فريق روما بهدفين دون رد.

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد حدد يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس من العام الجاري 2022 ليكون موعداً لإقامة مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا 2022، والتي تجمع بين الميلان والانتر، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وانتر ميلان

وكانت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباراة ديربي الغضب بين ميلان وانتر ميلان في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا أمسية الثلاثاء، على أن تقوم قناة أبوظبي الرياضية 1HD بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة ديربي ميلانو عبر شاشتها، وذلك بصوت المعلق فارس عوض.