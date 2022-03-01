نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد للبطل.. موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ، في إطار مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2022/2021 ، والتي تنطلق مساء الثلاثاء الأول من مارس 2022، وتستمر حتى الإثنين 7 مارس، وفي يومها الثاني، يستضيف مساء الأربعاء 2 مارس 2022، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، مواجهة هامة، وتحدي جديد لـ بطل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نسختها الأخيرة، حيث مواجهة نوريتش سيتي وليفربول ، والتي يطمح خلالها الريدز لإضافة لقب جديد في الموسم الحالي، في ظل منافسته على لقبي الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا .

في السطور المقبلة، سنتعرف تفصيلًا على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة ليفربول ونوريش سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في النسخة 44 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات ليفربول ونوريتش سيتي .

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

مغامرة جديدة وتحدي آخره، يخوض ليفربول هذا الموسم، بعد نجاح المهمة الأولى إن شئنا القول، على مستوى بطولة كأس رابطة المحترفين، التي ظفر بلقبها مؤخرًا على حساب تشيلسي.

وفضلًا عن ذلك، فالريدز يخوض مسيرة ناجحة في بطولة دوري أبطال أوروبا ، حتى بات قريبًا من التأهل لدور ربع النهائي، بعد الفوز ذهابًا خارج الديار على انتر ميلان.

أما نوريتش سيتي، فهو يبحث عن تقديم نتيجة طيبة وإنجاز يُحسب للفريق، بعد اقترابه من مغادرة البريميرليج ، إثر سلسلة من النتائج المخيبة هذا الموسم.

نستعرض بدايةً، ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل الموسم 44:

يُذكر أن آخر بطل للمسابقة كان ليستر سيتي في الموسم الماضي، وذلك على حساب تشيلسي.

نادي ليفربول

مع أصحاب الديار نادي ليفربول الإنجليزي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، على كل البطولات.

فعلى صعيد بطولة الدوري الإنجليزي، يحتل الفريق المركز الثاني في الجدول، خلف مانشستر سيتي المتصدر، حيث يفصل الفريقين 6 نقاط.

فضلًا عن وجود أفضلية للريدز بمباراة مؤجلة مع أرسنال من الأسبوع الـ27 ، تقرر إقامتها في 16 مارس المقبل.

وعلى مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، فقد انطلقت رحلة الليفر من الدور الثالث.

حيث تغلبت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب على شروسبري تاون بنتيجة (4-1).

قبل أن يفوز في الدور الرابع على كارديف سيتي بنتيجة (3-1).

وعلى الصعيد التاريخي، يحتل ليفربول المرتبة الخامسة في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 7 ألقاب.

حيث كان آخر تتويج للفريق بالبطولة، في موسم 2006/2005 على حساب وست هام يونايتد بعد الفوز في النهائي (3-1) بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

نادي نوريتش سيتي

في المقابل، يدخل نادي نوريتش سيتي الإنجليزي مواجهة الأربعاء، ولا يوجد لديه ما يبكي عليه.

فالفريق يقبع في مؤخرة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 نقطة وصافي (-40) هدف.

حيث لم يحقق الفريق سوى 4 انتصارات و5 تعادلات، ومُني بـ17 هزيمة.

أما عن مشاركته الحالية التي تحمل الرقم 27 في البطولة الثانية في إنجلترا ، فقد انطلقت رحلته من الدور الثالث أيضًا.

حيث تغلب على تشارلتون أثلتيك بهدف نظيف.

وكرر النتيجة ذاتها أمام وولفرهامبتون في الدور الرابع.

وفي مشاركته السابقة، كان الإنجاز الأكبر لـ الكناري ، بلوغ دور نصف النهائي 3 مرات.

الأولى كانت في موسم 59/58 قبل الخسارة أمام لوتن تاون في مباراة معادة بهدف نظيف.

أما الثانية فكانت في موسم 89/88 وخسرها أيضًا بهدف أمام إيفرتون.

وجاءت الثالثة في موسم 92/91 وبنفس النتيجتين السابقتين هُزم من سندرلاند.

تاريخ مواجهات ليفربول ونوريتش سيتي

على صعيد المواجهات التي جمعت ناديا ليفربول ونوريتش سيتي ، فقد التقيا من قبل في 22 لقاءً.

حيث جمعتهما منافسات بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز و كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

وفي كأس الرابطة الإنجليزية جمعهما اللقاء الأول في 5 ديسمبر 1979 ، وفاز خلال الريدز بنتيجة (3-1).

وفي البطولة ذاتها التقيا مجددًا، ولكن في الموسم الحالي، وتحديدًا في الدور الثالث، وحسمها الليفر أيضًا بثلاثية نظيفة.

وإجمالًا، فاز ليفربول في إجمالي 17 مواجهة، فيما حقق نوريتش سيتي الفوز في مباراتين، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة 3 لقاءات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات ليفربول أمام نوريتش سيتي ، أحرز الريدز 62 هدفًا، بينما سجل الكناري 21 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات ليفربول ونوريتش سيتي ، كانت فوز ليفربول بنتيجة (5-4).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الثاني من البريميرليج في موسم 2016/2015 ، والذي شهد التتويج الأول والوحيد لـ ليستر سيتي باللقب.

وعن أكبر فوز حققه ليفربول ضد نوريتش سيتي ، فكان بنتيجة (5-0).

وهو ما تحقق في لقاء الإياب من الدوري الإنجليزي 2013/2012 والذي حصد مانشستر يونايتد لقبه.

ولم تشهد مواجهات نوريتش سيتي ضد ليفربول فوز الكناري بأكثر من هدف، في مواجهتي الإياب من الدوري الإنجليزي في موسمي 1993/1992 و1994/1993.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر والربع ( 11:15 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع ( 10:15 م ) بتوقيت مصر، الثامنة والربع ( 8:15 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ، فوفق متابعتنا في “ثقفني”، لم يُفصح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium .

وبشأن معلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ، فقد أسندت الشبكة القطرية المهمة إلى المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور التالية على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، علاوة على تاريخ لقاءات ليفربول ونوريتش سيتي .