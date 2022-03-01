انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة نادي الزمالك وفيوتشر تلك المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطوله الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة الدولي .

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفيوتشر يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بينما يأتي فريق فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات

القنوات الناقلة لمباراة الزملك وفيوتشر في الدوري المصري

يتم نقل مباراة الزمالك وفيوتشر علي الهواء مباشرة علي شبكة أون تايم سبورتس وتحديدا عبر قناة OnTime Sports HD 1، حيث أنها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري

من المتوقع أن يدخل أسامه نبيه مدرب فريق الزمالك المؤقت بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور .

الهجوم : أحمد السيد (زيزو) – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – عمر السعيد .

نتيجة آخر مباراة للنادي الزمالك ونادي فيوتشر في الدوري المصري

خسر نادي الزمالك أمام سموحه السكندري بهدفين دون رد، بينما فاز فريق فيوتشر على المقاولون العرب بهدف نظيف.