روسيا تندد بقرارات "الفيفا" و"اليويفا" التمييزية

انتقدت روسيا قرارات الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ"التمييزية".

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان، إن القرارات "ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".

وأضاف: "تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة".

وأكمل الاتحاد الروسي "نحتفظ بالحق في الطعن ضد قرار الفيفا واليويفا وفقا لقانون الرياضة الدولي".

ولن يتمكن المنتخب الروسي جراء قرارات "الفيفا" واليويفا" من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال "قطر 2022" ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في جويلية المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات