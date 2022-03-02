نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي فريق ليفربول فريق نورويتش سيتي علي ملعب الانفيلد وهي من ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وهي من ضمن مواجهات الجولة الخامسة ، ويبحث متابعين الدوري الانجليزي عن موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ، ويسعى فريق ليفربول للفوز في هذه المباراة بعد نجاحه في الأيام القليلة الماضية في الفوز علي تشيلسي في نهائي كأس كابيتال وان ، ويحاول فريق نورويتش سيتي الفوز في المباراة للوصول إلى نتيجة للتعويض بعد أن اقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

يتم اذاعة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم الاربعاء مارس ٢٠٢٢ .

يبدأ بث مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي

يتم اذاعة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي علي قناة بي إن سبورتس التي تقوم ببث كأس الاتحاد الانجليزي .

تشكيل ليفربول أمام نورويتش سيتي

حراسة المرمي: أليسون بيكر .

خط الدفاع: أندرو روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، جويل ماتيب ، ترينت ألكساندر أرنولد .

خط الوسط: تياجو ألكانتارا ، فابينيو ، جوردان هيندرسون .

في الهجوم: محمد صلاح ، ساديو ماني ، لويس دياز .

تشكيل نورويتش سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمي: انجوس جان .

خط الدفاع: براندون ويليامز ، بن جيبسون ، جرانت هانلي ، ماكس ارونز .

خط الوسط: ماثياس نورمان ، جوش سارجنت ، بيلي جيلمور ، كيني ماك ، ميلوت راشيكا .

خط الهجوم: تيمو بوكي .

ترتيب ليفربول ونورويتش سيتي

يصل ترتيب ليفربول المركز الثاني في الدوري الانجليزي ب ٦٠ نقطة ، في ١٨ مباراة .

بينما يصل ترتيب نورويتش سيتي المركز الأخير ب ١٧ نقطة ، في ١٧ مباراة .

وقد تم تخصيص معلق لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي للشبكة القطرية وهو يوسف سيف .