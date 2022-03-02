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موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

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عمر شويل - جدة يلتقي فريق ليفربول فريق نورويتش سيتي علي ملعب الانفيلد وهي من ضمن مباريات  كأس الاتحاد  الإنجليزي وهي من ضمن مواجهات الجولة الخامسة ، ويبحث متابعين الدوري الانجليزي عن موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ،  ويسعى فريق ليفربول للفوز في هذه المباراة بعد نجاحه في الأيام القليلة الماضية في الفوز علي تشيلسي في نهائي كأس كابيتال وان  ، ويحاول فريق نورويتش سيتي الفوز في المباراة للوصول إلى نتيجة للتعويض بعد أن اقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي
موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي 

  •  يتم اذاعة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم الاربعاء مارس ٢٠٢٢ .
  • يبدأ بث مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الساعة العاشرة والربع  مساءًا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي 

يتم اذاعة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي علي قناة بي إن سبورتس التي تقوم ببث كأس الاتحاد الانجليزي .

تشكيل ليفربول أمام نورويتش سيتي 

حراسة المرمي: أليسون بيكر  .

خط الدفاع: أندرو روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، جويل ماتيب ، ترينت ألكساندر أرنولد .

خط الوسط: تياجو ألكانتارا ، فابينيو ، جوردان هيندرسون .

في الهجوم: محمد صلاح ، ساديو ماني ، لويس دياز  .

تشكيل نورويتش سيتي أمام ليفربول 

حراسة المرمي: انجوس جان .

خط الدفاع: براندون ويليامز ، بن جيبسون ، جرانت هانلي ، ماكس ارونز .

خط الوسط: ماثياس نورمان ،  جوش  سارجنت ، بيلي جيلمور ، كيني ماك ، ميلوت راشيكا .

خط الهجوم: تيمو بوكي .

ترتيب ليفربول ونورويتش سيتي 

يصل ترتيب ليفربول المركز الثاني في الدوري الانجليزي ب ٦٠ نقطة ، في ١٨ مباراة .

بينما يصل ترتيب نورويتش سيتي المركز الأخير ب ١٧ نقطة ، في ١٧ مباراة .

وقد تم تخصيص معلق لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي للشبكة القطرية وهو يوسف سيف .

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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