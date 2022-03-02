انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب انفليد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

تقام المباراة على ملعب انفليد يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022 الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة والحادي عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى

سيتم نقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتى عبر شبكة بي إن سبورتس وهى الناقل الحصرى لجميع مباريات كاس الاتحاد الانجليزى وتحديدًا قناة bein sports 1 HD premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيل فريق ليفربول أمام نوريتش سيتى

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : كويمين كيليهر .

الدفاع: أندرو روبرتسون – فان دايك – جويل ماتيب – ألكساندر أرنولد.

الوسط: تياجو الكانتارا – فابينيو – هيندرسون .

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – ساديو مانى .

التشكيل المتوقع لفريق نوريتش سيتى

والتشكيل المتوقع كالآتي :

حارس المرمى : انجوس جان

الدفاع : ويليامز – بن حيبسون – جرانت هانلى – ماكس ارونز .

الوسط : ماثياس نورمان – جوش سارجينت – كينى ماك – ميلوت راشكيا .

الهجوم : تيمو بوكى .

ترتيب فريق ليفربول ونورتيش سيتى فى الدورى الانجليزى

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 60 نقطة والذي جمعهم من 26 مباراة وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات و خسر في مباراتين.

بينما يقبع فريق توريتش سيتى فى المركز الأخير فى جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 26 مباراة وحيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في 17 مباراة.