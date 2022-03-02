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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق النادي الأهلي والمريخ السوداني ضمن الجولة الأولي المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب WE السلام.
كانت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي في الدوري المصري أمام فاركو وفاز بنتيجة 4 -1، بينما خسر أمام صن داونز بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام الهلال السوداني، بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني
من المقرر أن يلتقى النادي الأهلي أمام المريخ السوداني يوم السبت 5 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني
ستنقل المباراة مجموعه قوات بى ان سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ السوداني
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى كالآتي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامى ربيعه ومحمد عبد المنعم.
- خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني.
- خط الهجوم: محمد شريف.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال
- المركز الأول: صن داونز برصيد 7 نقاط
- المركز الثاني: المريخ السوداني برصيد 4 نقاط
- المركز الثالث: الأهلي برصيد نقطة واحدة
- المركز الرابع: الهلال السوداني برصيد نقطة واحدة
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