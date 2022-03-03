نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معًا أقوى” موعد مباراة النصر والهلال اليوم 3-3-2022 دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجولة 23 التوقيت والتشكيلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة “معًا أقوى” موعد مباراة النصر والهلال اليوم 3-3-2022 دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجولة 23 التوقيت والتشكيلة والقنوات الناقلة، نحن على موعد مع مباراة قوية وهامة يستضيفها ستاد جامعة الملك فيصل الرياضية والتي تجمع بين فريق النصر السعودي ونظيره فريق الهلال في منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، وهي المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر مارس، والتي يترقب متابعتها عدد كبير من المتابعين ومحبي كرة القدم السعودية والدوري السعودي بشكل عام. والتي يدخلها الفريقين ساعيين الى اقتناص الفوز والحصول لك ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري السعودي للاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي الذي يحتل صدارته فريق الاتحاد السعودي، ونحرص من خلال هذه السطور على طرح موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي والتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر السعودي اليوم مباراة قوية امام نظيره فريق الهلال السعودي، وذلك في اطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي التي تشهد الكثير من المباريات القوية بين الفرق السعودية، حيث تقام المباراة مساء اليوم الخميس من خلال ستاد جامعة الملك سعود الرياضية، حيث يبدأ فريق النصر السعودي هذه المباراة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، والذي يأتي خلف فريق اتحاد جدة السعودي الذي يتصدر الدوري السعودي هذه النسخة حتى الآن، حيث يحتل فريق الهلال السعودي حتى الآن المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي

من المقرر ان يتم نقل المباراة القوية التي تجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر مارس، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ابو ظبي.

تشكيل المتوقع اليوم مباراة الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، علي أل بليهي، ياسر الشهراني.

وخط الوسط: أندريه كايو، جحفلي، بيريرا، ميشيل.

خط الهجوم: إيجالو، موسى ماريجا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

وقد اكدت قنوات ssc السعودية الرياضية حصولها رسميا على نقل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النصر السعودي وضيفه فريق الهلال، وذلك في الدوري السعودي الجولة الثالثة والعشرين، وذلك لكونها هي القنوات الرياضية الناقلة حصريا لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام.