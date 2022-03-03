لمتابعته دقيقة بدقيقة مباراة النصر والهلال اليوم 3-3-2022 || اقتناص ثلاث نقاطة هامة في الدوري السعودي، يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق النصر السعودي في منافسات الدوري السعودي الجولة الثالثة والعشرين، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبيرة لكونها من اهم المواجهات العربية بشكل عام، والتي ينتظرها عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية والمنطقة العربية، وفي هذا الاطار ينتظر العديد من المتابعين التعرف على القنوات الناقلة للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ومن خلال هذه السطور نستعرض القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي اليوم

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق الهلال مساء اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر مارس، في اطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، وذلك من خلال ستاد جامعة الملك فيصل الرياضية، والتي يسعى من خلالها كلا الفريقين الى تحقيق اداء مميز واقتناص ثلاث نقاطة هامة في منافسات الدوري السعودي، وهي المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

تنقل المواجهة القوية التي تجمع بين الهلال والنصر في منافسات الدوري السعودي مساء اليوم من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام، والتي يحل بها فريق الهلال السعودي في المركز الرابع من ترتيب الدوري وذلك برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويغشى الفريقين الى الوصول الى صدارة الدوري السعودي اقترابا من تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

استقبل قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي من خلال التردد التالي.