نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة بين القمة والقاع.. موعد مباراة الشباب والباطن الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والباطن ، تختتم مساء السبت 5 مارس 2022، مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021، ولحساب لقاءات الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع ناديا الباطن والشباب، واللذين يجمعهما صراع خاص بين الاستمرار في المنافسة على اللقب لـ الليوث أو تأمين البقاء في النسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي .

سنستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الشباب والباطن والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب والباطن في الدوري السعودي .

مباراة الشباب والباطن

قمة جديدة وصراع آخر في بطولة الدوري السعودي ، يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، تجمع الشباب الطامح لمواصلة المنافسة على اللقب، وبين الباطن الراغب في البقاء.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت نتائج الشباب والباطن ، تحسنًا نسبيًا، ما يضمن مواجهة قوية وحماسية بين الجانبين مساء السبت.

في البداية سنستعرض نتائج الجولة 23 من الدوري السعودي ، بعد انقضاء اليوم الأول فيما يلي:

وهذا ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أثناء مباريات الجولة 23 :

وشهد الأسبوع 23 من الدوري السعودي ، خوض مواجهتين قويتين.

تمثلت الأولى في مباراة الاتحاد وضمك ، وانتهت بفوز مميز وصعب للعميد.

أما الثانية فكانت مباراة النصر والهلال ، وأسفر الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض عن اكتساح للموج الأزرق.

فيما تستأنف الجولة يوم الجمعة بـ3 مواجهات، في أبرزها مباراة الاتفاق والأهلي ، على أن تختتم السبت كما أسلفنا.

نادي الشباب

مع أصحاب الأرض والضيافة، نادي الشباب السعودي نبدأ تغطيتنا، والذي يخوض مواجهة السبت، في ظل ضغط متواصل من الهلال صاحب المركز الرابع.

حاليًا يحتل الليث الأبيض المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 43 نقطة وصافي (13) هدفًا.

يفصله عن الزعيم 3 نقاط، فيما تتبقى للفريق الهلالي 3 مواجهات مؤجلة، أبرزهم الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

خلال الموسم الحالي، تمكن شيخ الأندية من تحقيق 12 انتصارًا و7 تعادلات، وخسر في 3 مباريات.

وفي آخر 5 مباريات للشباب في الدوري السعودي ، تمكن من حصد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة.

انتصارات فريق العاصمة السعودية جاءت على حساب الحزم ثم ضمك وأخيرًا الفيحاء ، وللمفارقة أنها جاءت جميعًا بنتيجة واحدة.

وتعادل إيجابيًا مع الفتح.

قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة أمام الهلال في الأسبوع قبل الماضي.

نادي الباطن

على الجهة المقابلة، يسعى نادي الباطن السعودي إلى استغلال صحوة الأسابيع الماضية، من أجل تعزيز حظوظه في البقاء والمشاركة في الموسم 47 من الدوري السعودي .

حاليًا يحتل السماوي المرتبة الـ13 من البطولة السعودية، برصيد 22 نقطة وصافي (-8) هدف، يفصله عن الفيصلي أول مراكز القاع نقطة واحدة.

تمكن الباطن خلال الموسم الحالي من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7 أخرى، ولكن ذاق مرارة الهزيمة 10 مرات.

وخلال المباريات الخمس الأخيرة للباطن في دوري المحترفين السعودي ، نجح في حصد 7 نقاط.

إذ فاز في مباراتين على الفتح ثم الفيصلي، وتعادل إيجابيًا مع الهلال.

غير أنه خسر أمام الطائي والنصر.

تاريخ مواجهات الشباب والباطن

تاريخيًا جمعت الباطن والشباب في الدوري السعودي ، 9 مواجهات، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

نجح الشباب في الفوز بـ 7 مباريات، بينما فاز الباطن في لقاءين، وغاب التعادل عن مواجهات الناديين.

على صعيد الأهداف المسجلة في مباريات الشباب أمام الباطن ، أحرز الليث الأبيض 21 هدفًا، فيما سجل السماوي 7 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الشباب والباطن ، فكانت فوز شيخ الأندية بنتيجة (4-0).

جاء ذلك خلال لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019/2018 والذي ظفر النصر بلقبه.

فيما كان أكبر فوز لـ الباطن ضد الشباب بنتيجة (2-1).

وذلك خلال مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2018/2017 والذي توج به الزعيم..

يُشار إلى أن مواجهة الدور الأول التي جمعت الشباب ضد الباطن ، قد انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الشباب والباطن والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء السبت، في تمام التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وأما عن حكم مباراة الشباب ضد الباطن ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقاء بعد.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، عبر قناة SSC1 .

وبشأن معلق مباراة الشباب والباطن ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على آخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة الشباب والباطن والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، علاوة على تاريخ لقاءات الشباب والباطن في الدوري السعودي .