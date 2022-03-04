نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم مجانا في الجولة 3 دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق الفريقين وكرة القدم الإفريقية، حيث يلتقي الفريقين ضممن اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم مجانا على نايل سات استرا عرب سات في دوري أبطال إفريقيا 2022 ، فهناك العديد من القنوات المجانية قد أعلنت نقل ماتش الأهلي والمريخ السوداني اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم مجانا نايل سات عرب سات استرا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، يسعى المارد الأحمر خلال هذا اللقاء تعويض الخسارة الماضية على ملعب ستاد القاهرة الدولي عندما خسر بهدف من فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لذلك سيكون النادي الأهلي متيقظاً تماماً خلال هذه المواجهة، من أجل تعويض ما فاته خلال الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني السبت الموافق 5-3-2022 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وقد نشرت بعض الصحف الرياضية المصرية منذ ساعات قليلة تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة المريخ السوداني في مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022، والتي جاءت كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المريخ السوداني السبت 5-3-2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية

الهجوم: قفشة- محمد شريف- أحمد عبدالقادر- حسين الشحات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

بداية ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا هي قناة بي ان سبورت 3 HD ، حيث تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية حقوق نقل مباريات البطولة كاملة، وحتى الآن لم يتكشف لنا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم مجانا على نايل سات عرب سات، وسوف نوافيكم بها فور الكشف عنها خلال الساعات القليلة القادمة.