نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. موعد مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي والمعلق وتردد القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع الآن لحظة بلحظة المباراة القوية التي يخوضها فريق الفيصلي السعودي ضد نظيره فريق الحزم في اطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي هذه النسخة القوية، حيث يستضيف فريق الفيصلي السعودي مساء اليوم السبت نظيره فريق الحزم في مباراة قوية تشهد منافسة كلا الفريقين سعيا الى اقتناص الثلاث نقاط هامة، حيث تقام المباراة من خلال ستاد جامعة الملك سلمان الرياضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الفيصلي والحزم اليوم في الدوري السعودي

يحل فريق الحزم السعودي ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق الفيصلي في منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي، والتي يبدأها فريق الفيصلي السعودي في المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي هذه النسخة برصيد 21 نقطة، وفي المركز السادس عشر والاخير يأتي فريق الحزم السعودي برصيد 14 نقطة، ويسعى الفريقين الى تحقيق الفوز والابتعاد عن شبح التواجد في قاع الدوري السعودي هذه النسخة القوية من البطولة التي تشهد الكثير من المنافسات القوية بين الفرق السعودية.

توقيت مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الفيصلي السعودي ضد الحزم في الدوري السعودي في منافسات الجولة 24 مساء اليوم السبت الموافق الخامس من شهر مارس، والتي تقام في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7:40 بتوقيت ابو ظبي، والتي تقام من خلال ستاد جامعة الملك سلمان الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والحزم اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة القوية التي تجمع بين الفيصلي والحزم في الدوري السعودي من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام بجودة مشاهدة عالية، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي.