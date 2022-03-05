نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً الآن” موعد مباراة الرائد والفيحاء والقناة الناقلة والتشكيل ترقب نتيجة مباراة الرائد والفيحاء اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية موعد مباراة الرائد والفيحاء، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، اللقاء يمكننا أن نطلق عليه لقاء فرق المنتصف والبحث عن تحسين المراكز، فالفريقين يحتلان المركزين الثامن والتاسع في جدول الدوري قبل انطلاق المباراة، ويبحثان على الفوز وتحقيق الثلاث للتقدم في الجدول.

الفريق الضيف اليوم الفيحاء كان قد حقق الفوز على الرائد في الدور الأول بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ويسعى لتكرار النتيجة اليوم، وقبل المباراة الفيحاء في المركز الثامن برصيد 27 نقطة جمعهم من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدف وسكنت شباكه 17 هدف.

أما صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد فيرغب في الفوز وتخطي منافسه في الترتيب، وقبل اللقاء الرائد رصيده 26 نقطة في المركز التاسع، حقق ألانتصار في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 10 مباريات، سجل مهاجموه 28 هدف وتلقت شباكه 34 هدف، وفيما يلي الموعد والقناة والتشكيل المتوقع للفريقين.

كم متبقي على انطلاق المباراة

موعد مباراة الرائد والفيحاء اليوم

15.45 : بتوقيت غرينتش.

16.45 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.45 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.45 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، العراق.

19.45 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للرائد اليوم

حراسة المرمى : الرحيلي.

خط الدفاع : الخثلان، سالم، الدوسري، سانتوس.

خط الوسط : هنريكي، الفرحان، فوزير..

خط الهجوم ” عبد العزيز البيشي، البركاوي، يدير.

التشكيل المتوقع للفيحاء اليوم

حراسة المرمى : فلاديمير.

خط الدفاع : الرشيدي، محمد الخيبري، حسين الشويش، أحمد مسعود.

خط الوسط : عبد الرحمن سالم، صامويل أوسو، ريكاردو ريلر.

خط الهجوم : بانا غيوتس، تاختيد، أمادو موتاري، رامون لوبيز.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة على الهواء مباشراًُ عبر شاشة قناة ssc hd 6 ويعلق عليها المعلق السعودي المتميز خالد المديفر.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 8 18:48 30 54 2 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 20 11 7 2 10 20:40 20 40 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 23 9 4 10 7 35:25 -10 31 7 الفتح 23 7 7 9 7 29:33 4 28 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 23 8 2 13 7 36:22 -14 26 11 الأهلي 23 5 10 8 7 31:28 -3 25 12 التعاون 23 5 9 9 7 39:36 -3 24 13 الإتفاق 22 5 8 9 8 36:26 -10 23 14 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 15 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

موعد مباراة الرائد والفيحاء