مقتل مدني بقصف للنظام على درعا البلد.. وتعثر المفاوضات

دوت الخليج :- شنت قوات النظان السوري قصفا على أحياء في درعا البلد جنوب سوريا، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن الفرقة الرابعة في النظام السوري، شنت قصفا بقذائف الهاون على حي الكاشف في مدينة درعا.

وأشار إلى أن قصف النظام السوري براجمات الصواريخ على أحياء درعا البلد المحاصرة، أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخرين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تزامنا مع القصف، فقد استقدمت قوات النظام والفرقة الرابعة مزيدا من التعزيزات من بينها ثماني ناقلات تقل عناصر إلى موقع مديرية الري قرب بلدة اليادودة غربي درعا، واستحدثت نقطة عسكرية في بناء حكومي.

وتفتقد درعا البلد ومخيم وطريق السد جميع مقومات الحياة، في ظل استمرار الحصار المطبق على المدينة منذ 62 يوما، وتعثر المفاوضات برعاية الروس، بين اللجنة المركزية في حوران، واللجنة الأمنية التابعة للنظام، لليوم التاسع على التوالي.

ونقل تجمع أحرار حوران، عن مصدر من لجان التفاوض، أن النظام السوري صعّد من وتيرة قصفه على الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، عقب جولة متعثرة من المفاوضات جرت الاثنين، ولم يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق.

وأشار المصدر، إلى أن المليشيات المدعومة من إيران تعمل على إفشال العملية التفاوضية حول درعا البلد.

ولا يزال يتواجد في درعا البلد نحو 40 ألف نسمة يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، بالإضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت.

عربي 21