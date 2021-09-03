واشنطن تدين هجوم نظام الأسد على درعا وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

دوت الخليج :- أدانت السفارة الأمريكية في دمشق الأربعاء الهجوم الذي يشنه النظام السوري على مدينة درعا جنوب غربي البلاد.

وقالت السفارة على تويتر: "ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا الذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء".

وكان سكان ومصادر في المعارضة قالوا إن قوات تابعة للنظام كثفت الثلاثاء هجومها على درعا البلد، وهي المنطقة المحورية في مدينة درعا التي تتحدى سلطة النظام منذ استعادة قواته السيطرة على محيطها في محافظة درعا عام 2018.

ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء. تدعو الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية.

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة تدعو "لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول من دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية".

وتصاعدت حدة القتال هذا الأسبوع بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف إلى تجنب شن هجوم شامل على المدينة.

وقال شهود ومصادر أخرى إن الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، مدعمة بفصائل مسلحة تمولها طهران، أطلقت العشرات من الصواريخ بدائية الصنع على درعا البلد.

وجرى الإعلان عن وقف في القتال بعد أن طرح جنرالات روس خطة جديدة بدا أنها تستجيب لبعض مطالب المعارضة المسلحة المتعلقة بمشاركة الشرطة العسكرية الروسية في دوريات بالجيب مع السماح للمرة الأولى بوجود أمني لقوات النظام السوري في معقلهم.

وقالت المعارضة المسلحة في المنطقة إنها قبلت بالخطة، بينما قال النظام إنه سيأتي برد بحلول الأربعاء على الاتفاق الذي يسمح أيضاً برفع علمه والعلم الروسي في معقل المعارضة، لكن يمنح ضمانات من موسكو بعدم السماح لقواته المدعومة من إيران بالتصرف بحصانة.

ودرعا البلد هي مهد الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد حكم بشار الأسد قبل عقد من الآن لتنتشر في أنحاء البلاد معلنة ميلاد ثورة شعبية قمعها النظام بوحشية لا مثيل لها.

وكالات