مصرع مدني برصاص قوات النظام السوري في ريف درعا الغربي

دوت الخليج :- أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر ضمن قوات النظام المتمركزين في تل السمن، استهدفوا بالرصاص شاب مدني، أثناء عمله في أرضه الواقعة بمحيط مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور.
وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، الأربعاء، إلى وقوع عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، حيث عُثر على جثة عنصر يخدم في قوات “الدفاع الجوي” التابعة للنظام السوري وعليه آثار طلق ناري بين بلدتي خربة غزالة – والغرايا بريف درعا الشرقي.
وكالات
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