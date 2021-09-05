المركز الروسي للمصالحة: الدفاعات السورية دمرت 21 صاروخا إسرائيليا من أصل 24

دوت الخليج :- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 21 صاروخا إسرائيليا من أصل الـ 24 خلال الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، خلال مؤتمر صحفي له، إنه "عند الساعة 1:30 تقريبا يوم 3 سبتمبر، وجهت أربع مقاتلات تكتيكة من نوع (إف-15) للقوات الجوية الإسرائيلية، من داخل المجال الجوي اللبناني ضربة بـ 24 صاروخا موجها إلى أهداف على أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 21 صاروخا بواسطة أنظمة "بوك إم 2 أي" و"بانتسير إس 1" روسية الصنع.
المصدر: نوفوستي
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